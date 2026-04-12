Perugia non trema, Piacenza si arrende: spettacolo e intensità nei playoff

PERUGIA — Una battaglia vera, di quelle che confermano il livello altissimo della pallavolo italiana. La Sir Safety Perugia supera la Gas Sales Bluenergy Piacenza nella sfida del 12 aprile 2026, imponendosi al termine di un match combattuto e ricco di emozioni.

Per l’ottava volta Perugia conquista l’accesso alla finale scudetto. Con un ace di Cvanciger la Sir Susa Scai fissa il punteggio in un secco 3-0 e liquida Piacenza con tre vittorie su tre. Al PalaBarton non è stato subito rose e fiori. Nel primo set infatti Piacenza ha avuto ben sei set ball annullati dai perugini che alla fine hanno portato a casa la prima sezione del match. Poi gli altri due parziali sono stati un’altra storia e in particolare nel terzo hanno infilato anche un break di 10-2. 27-25, 25-21, 25-15 i punteggi dei tre set.

Davanti al proprio pubblico, Perugia parte con determinazione, ma trova subito un’avversaria pronta a rispondere colpo su colpo. Piacenza gioca senza timori, spingendo forte al servizio e difendendo con ordine, riuscendo a restare agganciata nel punteggio per lunghi tratti dei primi set.

La differenza, però, emerge nei momenti decisivi. Nei finali punto a punto, Perugia mostra maggiore lucidità e cinismo, qualità che le permettono di indirizzare la partita. Il servizio dei padroni di casa diventa un’arma determinante, capace di mettere in difficoltà la ricezione emiliana e aprire spazi preziosi in attacco.

Piacenza non molla, anzi. La squadra emiliana prova a rientrare in partita con orgoglio, affidandosi a una buona organizzazione difensiva e a un gioco corale efficace. Ma qualche errore di troppo nei momenti chiave finisce per pesare sull’economia del match.

Nel complesso, è una vittoria che conferma la maturità e la solidità di Perugia, capace di gestire la pressione e sfruttare ogni occasione. Piacenza esce dal campo con una sconfitta, ma anche con la consapevolezza di potersela giocare alla pari contro una delle squadre più forti del campionato.

Il percorso è ancora lungo, ma una cosa è certa: se queste sono le premesse, lo spettacolo nei playoff è garantito.