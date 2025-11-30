Volley SuperLega maschile: Perugia si conferma in testa alla classifica

L’8ª giornata di Superlega vede la conferma in cima alla classifica di Perugia: gli umbri piegano 3-0 Cisterna e salgono a 23 punti. Alle loro spalle resta Verona, vincente 3-1 in casa di Padova. Civitanova festeggia 3-0 contro Cuneo, Trentino 3-0 sul campo di Milano. Ultima resta Grottazzolina, piegata 3-1 da Modena.
SUPERLEGA MASCHILE RISULTATI 8a GIORNATA
Civitanova – Cuneo 3-0
(25-20, 25-13, 25-18)
Padova – Verona 1-3
(24-26, 26-24, 22-25, 25-27)
Milano – Trento 0-3
(24-26, 16-25, 21-25)
Perugia – Cisterna 3-0
(25-18, 25-23, 25-20)
Modena – Grottazzolina 3-1
(25-18, 21-25, 25-18, 25-18)
Monza – Piacenza 0-3
(23-25, 23-25, 17-25)
Classifica Regular Season SuperLega Credem Banca
Perugia 23
Verona 20
Trentino 18
Civitanova 17
Modena 16
Piacenza 15
Milano 13
Cuneo 9
Padova 8
Cisterna 6
Monza 4
Grottazzolina 1