Per la prima volta nellò sport mondiale una partita si giocherà con entrambe le squadre in casa: Milano.Novara di volley scrive la storia

Sabato 15 novembre Numia Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara condivideranno spazi, biglietti, sponsor e merchandising in un modello innovativo di collaborazione tra club. In occasione di questo appuntamento con la storia, presentato all’evento 2GETHER, si cercherà anche a battere il record di pubblico femminile per club, attualmente fissato a 12.626 spettatori. “Il nostro obiettivo è valorizzare la pallavolo con un progetto di collaborazione e visione comune tra club”, ha dichiarato Alessandra Marzari, presidente di Numia Vero Volley Milano

L’appuntamento con la storia è stato fissato: sabato 15 novembre alle ore 20.30, presso l’Unipol Forum di Assago andrà in scena un evento che segna una prima volta assoluta nella pallavolo femminile italiana. In campo si affronteranno Numia Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara, ma a vincere, prima ancora del fischio d’inizio, sarà la collaborazione tra le due società, che per l’occasione giocheranno entrambe in casa. Non era mai accaduto nella storia dello sport del Belpaese: una scelta innovativa, che supera i confini della tradizionale logica di “casa” e “trasferta” per trasformare una gara di campionato in un grande progetto condiviso. Le due società divideranno in modo paritetico spazi, opportunità e visibilità: dalla biglietteria alle attività di sponsor e hospitality, dalle aree pubblicitarie fino al merchandising ufficiale. Ma non solo, l’occasione prevederà la presenza di entrambe le mascotte, la conduzione da parte dello speaker di Milano insieme a quello di Novara, merchandising co-prodotto dai due partner tecnici, bambini che parteciperanno allo start game con la squadra avversaria e la presentazione dei due team fatta allo stesso modo. Tutto sarà organizzato insieme, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza di alto livello e di dare un segnale concreto di unità, innovazione e collaborazione nel panorama sportivo italiano. “Questa partita rappresenta qualcosa di più di un evento sportivo – ha dichiarato Alessandra Marzari, Presidente di Numia Vero Volley Milano – È la dimostrazione concreta che, anche in un contesto competitivo, si può lavorare insieme per valorizzare il nostro sport. Condividere ogni aspetto organizzativo con una società come Novara significa aprire una strada nuova, fatta di collaborazione e visione comune. E se insieme riusciremo anche a riscrivere una pagina di storia, sarà ancora più bello”.

In questa cornice straordinaria, le due società punteranno infatti anche a un obiettivo ambizioso: battere il record di pubblico per una partita di pallavolo femminile italiana per club, attualmente fissato a 12.626 spettatori. Un traguardo che rappresenterebbe non solo un successo sportivo, ma anche la conferma del crescente entusiasmo che circonda la pallavolo femminile e la forza di un progetto capace di unire. “Per Vero Volley questa partita è un vero laboratorio di innovazione – ha dichiarato Gianpaolo Martire, Head of Marketing di Vero Volley – Condividere spazi, merchandising, sponsor e attività con Novara ci permette di creare un modello completamente nuovo di evento sportivo, dove ogni tifoso vive un’esperienza integrata e coinvolgente. È una sfida ambiziosa, ma anche un’opportunità unica per mostrare come la pallavolo femminile possa crescere in termini di pubblico, visibilità e valore per tutti i partner”.

Non saranno solo il big match o la storica collaborazione o il tentativo di fare un nuovo record ad animare i fan: nel pre-gara ci sarà uno show musicale che scalderà l’atmosfera con energia e ritmo, trasformando l’attesa in una vera festa. L’iniziativa è stata presentata in occasione dell’evento 2GETHER, ospitato nello Showroom di Freddy in via Tortona a Milano, dove dirigenti e rappresentanti delle due società hanno raccontato la genesi di un progetto che punta a rinnovare il modo di vivere e organizzare lo sport professionistico. Al centro, l’idea che competizione e cooperazione possono convivere, generando valore per tutti: per i club, per gli sponsor, ma soprattutto per i tifosi, che vivranno una serata unica all’insegna dello spettacolo e della condivisione.