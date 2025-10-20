Sfondo scuro Sfondo chiaro
Volley Superlega: vittorie per Civitanova,Milano , Verona e Padova

Ottobre 20, 2025
scritto daRedazione

Inzia la nuova stagione Superlega maschile di Volley , con la prima giornata che registra subito una vittoria per Civitanova. Sconfitta lo scorso anno dall’Itas Trentino nella finale Scudetto, la Lube supera 3-1 Grottazzolina nel derby marchigiano e parte col piede giusto. A esultare per una vittoria è anche Milano, grazie al 3-2 su Modena in rimonta, mentre Verona passa 3-1 su Piacenza. Padova batte 3-2 la neopromossa Cuneo.

LE PARTITE

Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-15 , 25-16, 23-25 , 25-23)

Allialnz Milano – Valsa Group Modena 3-2 ( 23-25, 17-25, 25-22, 37-35, 15-11)

Rana Verona- Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 (25-22, 16-25, 29-27, 25-20)

Domani sarà invece il grande giorno dell’Itas Trentino. I Campioni d’Italia in carica faranno il loro esordio in campionato sul campo della Cisterna Volley, mentre la regina d’Europa Sir Susa Scai Perugia farà visita alla Vero Volley Monza.

Ottobre 20, 2025
scritto daRedazione
