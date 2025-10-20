Volley Superlega: vittorie per Civitanova,Milano , Verona e Padova

Inzia la nuova stagione Superlega maschile di Volley , con la prima giornata che registra subito una vittoria per Civitanova. Sconfitta lo scorso anno dall’Itas Trentino nella finale Scudetto, la Lube supera 3-1 Grottazzolina nel derby marchigiano e parte col piede giusto. A esultare per una vittoria è anche Milano, grazie al 3-2 su Modena in rimonta, mentre Verona passa 3-1 su Piacenza. Padova batte 3-2 la neopromossa Cuneo.

LE PARTITE

Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-15 , 25-16, 23-25 , 25-23)

Allialnz Milano – Valsa Group Modena 3-2 ( 23-25, 17-25, 25-22, 37-35, 15-11)

Rana Verona- Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 (25-22, 16-25, 29-27, 25-20)

Domani sarà invece il grande giorno dell’Itas Trentino. I Campioni d’Italia in carica faranno il loro esordio in campionato sul campo della Cisterna Volley, mentre la regina d’Europa Sir Susa Scai Perugia farà visita alla Vero Volley Monza.