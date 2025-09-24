Sfondo scuro Sfondo chiaro
Italvolley , il ct De Giorgi:”abbiamo fatto una partita d ìintensità”

Settembre 24, 2025
Ferdinando De Giorgi dopo la vittoria dell’Italia contro il Belgio ai quarti di finale del Mondiale di volley maschile.

Il ct della Nazionale Volley azzurra De Giorgi ai moicrofoni poco dopo la conclusione del match vinto per 3-0 comntro il Belgio : ” Siamo cntenti di giocarci la medaglia – una contro Turchia o Polonia.- Abbiamo fatto una partita d’intensità ancora più alta rispetto all’ultima. Stiamo crescendo e tutto ciò ci dà fiducia – ha spiegato il commissario tecnico azzurro -. Volevamo fare una cosa diversa rispetto all’ultima come livello di gioco e i ragazzi sono stati bravissimi perché sono tutti focalizzati su ciò che bisogna fare, facendo qualche cambiamento e giocando meglio”. 

