Europa Legaue : Nizza – Roma le probabili formazioni

Serata di Europa League per la Roma. I giallorossi di Gasperin, allo stadio Alloianz Riviera, contro il Nizza.

Nizza -Roma , un matcn doi grande importanza e prestigio.In casa Roma , confortano le ultime uscoite e la vittoria nel derby contro la Lazio.

PROBABILEI FORMAZIONI

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Oppong, Dante, Bah; Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Bard; Diop, Boga; Kevin Carlos. All. Haise.

ROMA

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. All. Gasperini.

La UEFA aveva affidato la partita all’arbitro Juan Martinez Munuera, ma al suo posto ci sarà il connazionale Guillermo Cuadra Fernandez. Gli assistenti saranno José Naranjo e Iván Masso Granado, IV Uomo Mateo Busquets Ferrer. VAR e AVAR affidati a Carlos del Cerro Grande Cesar Soto Grado.