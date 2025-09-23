Europa League : Roma , i convocati da Gasperini per la gara di Nizza . Asenti:Dybala e Baiely

Gian Piero Gasperini ha diranato la lista dei convoicati in vista dlle afida di mercoledì , debutto Europa league in casa del Nizza. Nela lista dei giocatori che prenderanno parte alla trasferta: restano a Trigoria Dybala, che oggi ha svolto ancora lavoro differenziato, e Bailey in fase di guarigione per una lesione miotendinea al retto femorale destro. Non convoicato anche Ziolkowski, che deve scontare un turno di squalifica rimediato con il Legia Vasavia nei playoff per l’accesso alla Conference League.

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy