Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale : Fiorentina-Como 1-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A . Goiudice sportivo 4^ giornata , Guendouzi , die giornate di squalifica
Europa League : Roma , i convocati da Gasperini per la gara di Nizza . Asenti:Dybala e Baiely

Europa League : Roma , i convocati da Gasperini per la gara di Nizza . Asenti:Dybala e Baiely

Settembre 23, 2025
scritto daRedazione

Gian Piero Gasperini ha diranato la lista dei convoicati in vista dlle afida di mercoledì , debutto Europa league in casa del Nizza. Nela lista dei giocatori che prenderanno parte alla trasferta: restano a Trigoria Dybala, che oggi ha svolto ancora lavoro differenziato, e Bailey in fase di guarigione per una lesione miotendinea al retto femorale destro. Non convoicato anche Ziolkowski, che deve scontare un turno di squalifica rimediato con il Legia Vasavia nei playoff per l’accesso alla Conference League.

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy

Settembre 23, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A . Goiudice sportivo 4^ giornata , Guendouzi , die giornate di squalifica

Settembre 23, 2025

Recommended for You

Sorteggio Conference League, le avversarie della Fioentina

Roma , Gasperini:”Il sorteggio di Europa League? Bello tosto”