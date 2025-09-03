Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Napoli, lsta Champions senza Lukaki
Roma , la lista Europa League
Fiorentina , la lista Conference League

Roma , la lista Europa League

Settembre 3, 2025
scritto daRedazione

La Roma ha comunicato i 24 giocatori inseriti in Lista per affrontare la fase campionato di Europa League.

2 RENSCH Devyne Fabian, 3 ESMORIS TASENDE Jose Angel “Angelino”, 4 CRISTANTE Bryan, 5 N’DICKA Obite Evan, 7 PELLEGRINI Lorenzo, 8 EL AYNAOUI Neil Yoni, 9 DOVBYK Artem, 11 FERGUSON Evan, 12 TSIMIKAS Kostantinos, 17 KONE Emmanuel, 18 SOULE Matias, 19 CELIK Mehmet Zeki, 21DYBALA Paulo Exequiel, 22 HERMOSO CANSECO Mario, 23 MANCINI Gianluca, 24 ZIOLKOWSKI Jan, 31 BAILEY Leon Patrick, 43 VINICIUS FRANCA LIMA Wesley, 87 GHILARDI Daniele, 92 EL SHAARAWY Stephan, 95 GOLLINI Pierluigi, 99 SVILAR Mile

Settembre 3, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Napoli, lsta Champions senza Lukaki

Settembre 3, 2025
Articolo successivo

Fiorentina , la lista Conference League

Settembre 3, 2025

Recommended for You

Inter, Chivu:” bisogna imparare a gestire i momenti”

Torino, Baroni:”ora si va avanti e si lavora a testa bassa