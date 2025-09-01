Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Lazio, Sarri:"pensiamo solo a lavorare e crescere"
Colpo grosso dell’Udinese. A San Siro , Inter sconfitta 2-1
Udinese, Runjaic:"sono davvero soddisfatto"

Colpo grosso dell’Udinese. A San Siro , Inter sconfitta 2-1

Settembre 1, 2025
scritto daRedazione

Alla seconda uscita dei nerazzurri a San Siro , l’Inter viene sconfitta 2-1

dall’Udinese La squadra di Chivu parte bene, e al (17′) passa in vantaggio con Dumfris su assist di Thuram. Lo stesso olandese , commette fallo di mano in area e dopo il controllo al Var Marchetti decreta il calcio di rigore che al (29′) Davis trasfroma con fredezza. Prima del riposo un bel destro a giro di Atta (40′) permnette aalla squadra friulana di ribaltare il risultato.

Nella ripresa, l’Inter aumenta i giri e reagisce, ma sbatte contro la difesa bianconera e non va oltre un gol annullato a Dimarco per posizione irregolare di Thuram

IL TABELLINO
INTER-UDINESE 1-2
Inter (3-5-2): Sommer ; Bisseck , Acerbi (38′ st Bonny ), Bastoni ; Dumfries , Barella (38′ st Zielinski), Calhanoglu (23′ st Esposito ), Sucic  (18′ st Mkhitaryan ), Dimarco (38′ st Carlos Augusto); Lautaro Martinez , Thuram .
A disp.: Di Gennaro, Martinez, Pavard, De Vrij, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Darmian, Palacios. All.: Chivu
Udinese (3-5-2): Sava ; Bertola (1′ st Goglichidze ), Kristensen , Solet ; Ehizibue (35′ st Modesto ), Piotrowski (25′ st Zarraga ), Karlstrom , Atta , Zemura ; Davis 25′ st Ekkelenkamp), Bayo (18′ st Buksa ).
A disp.: Nunziante, Venuti, Lovric, Kamara, Bravo, Kabasele, Camara, Miller. All.: Runjaic
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 17′ Dumfries (I), 29′ rig. Davis (U), 40′ Atta (U)
Ammoniti: Lautaro (I); Bertola, Sava, Zarraga (U)

Settembre 1, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Lazio, Sarri:"pensiamo solo a lavorare e crescere"

Agosto 31, 2025
Articolo successivo

Udinese, Runjaic:"sono davvero soddisfatto"

Settembre 1, 2025

Recommended for You

Torino, Baroni:”ora si va avanti e si lavora a testa bassa

Genoa, Viera:”Per come abbiamo giocato con Lecce e Juve meritavamo di più

Fiorentina, Pioli;:”sono soddisfatto di come abbiamo iniziato la stagione”