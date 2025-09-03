Napoli, lsta Champions senza Lukaki

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1 Leggi ora
Questa la lista UEFA presentata dal Napoli in vista della prima parte della Champions League. Esclusi Lukaku, Mazzocchi e Marianucci

69 AMBROSINO Giuseppe, 31 BEUKEMA Sam, 4 BUONGIORNO Alessandro, 14 CONTINI Nikita, 11 DE BRUYNE Kevin, 22 DI LORENZO Giovanni, 20 ELMAS Eljif, 6 GILMOUR Billy, 3 GUTIERREZ Miguel, 19 HOJLUND Rasmus, 70 LANG Noa, 68 LOBOTKA Stanislav, 27 LUCCA Lorenzo, 8 MCTOMINAY Scott, 1 MERET Alex, 32 MILINKOVIC-SAVIC Vanja, 7 NERES David, 5 JUAN JESUS, 17 OLIVERA Mathias, 21 POLITANO Matteo, 13 RRAHMANI Amir, 37 SPINAZZOLA Leonardo, 26 VERGARA Antonio, 99 ANGUISSA Frank Zambo.

