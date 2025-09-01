Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Udinese, Runjaic:"sono davvero soddisfatto"
Inter, Chivu:” bisogna imparare a gestire i momenti”
Us Open , oggi Sinner e Musetti in campo

Inter, Chivu:” bisogna imparare a gestire i momenti”

Settembre 1, 2025
scritto daRedazione

Cristian Chivu mastica amaro , la sua Inter sonfitta a San Siro contro l’Udinese.Il tecnico, intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il ko con i friulan:”  “Dopo il vantaggio partita si era messa bene, ma ho notato che non eravamo fluidi e facevamo fatica a costruire e creare superiorità. Alla prima situazione difficile c’è stato il rigore e abbiamo perso lucidità e motivazione. poi l’abbiamo persa e le occasioni che abbiamo avuto non siamo riusciti a trasformarle in gol”- poi ha aggiunto:” Bisogna lavorare sodo, il campionato è lungo”.

Settembre 1, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Udinese, Runjaic:"sono davvero soddisfatto"

Settembre 1, 2025
Articolo successivo

Us Open , oggi Sinner e Musetti in campo

Settembre 1, 2025

Recommended for You

Torino, Baroni:”ora si va avanti e si lavora a testa bassa

Genoa, Viera:”Per come abbiamo giocato con Lecce e Juve meritavamo di più