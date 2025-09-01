Inter, Chivu:” bisogna imparare a gestire i momenti”

Cristian Chivu mastica amaro , la sua Inter sonfitta a San Siro contro l’Udinese.Il tecnico, intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il ko con i friulan:” “Dopo il vantaggio partita si era messa bene, ma ho notato che non eravamo fluidi e facevamo fatica a costruire e creare superiorità. Alla prima situazione difficile c’è stato il rigore e abbiamo perso lucidità e motivazione. poi l’abbiamo persa e le occasioni che abbiamo avuto non siamo riusciti a trasformarle in gol”- poi ha aggiunto:” Bisogna lavorare sodo, il campionato è lungo”.