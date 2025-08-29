Sfondo scuro Sfondo chiaro
Sorteggeio Europa League. Le avversarie di Roma e Bologna

Roma , Gasperini:”Il sorteggio di Europa League? Bello tosto”

Agosto 29, 2025
scritto daRedazione

“Ci sarà da battagliare subito perché in casa Lille e Stoccarda sono due ottime squadre. Io le ho incontrate più di una volta e ho faticato. In trasferta sono tutte belle partite, andiamo due volte a Glasgow. Ce la dobbiamo sudare. Tutti dicono di arrivare tra le prime otto… se si può, sì”. Così il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, commentando in conferenza stampa alla vigilia di Pisa-Roma il sorteggio di Europa League per la Roma.

Agosto 29, 2025
scritto daRedazione
Agosto 29, 2025
Agosto 29, 2025

