Conference League, Fiorentina-Polyssia 2-3 , ( 6-2)

La Fiorentina ha dovuto sudare più del solito nel match di ritorno -spareggi – Conference League contro il Polissya . Dopo il 3-0 dell’andata, i viola battono gli ucraini anche al ritorno: finisce 3-2, con il Polissya subito avanti al 2′ con il gran gol di Nazarenko, poi il raddoppio al 14’di Andriyveski che rimette in discussione la qualificazione. Il rischio dei supplementari viene evitato nel finale, dai gol di Dodo (79′), Ranieri (86′) e Dzeko (89′, che )rimettono in piedi la gara e la qualificazione.



IL TABELLINO



FIORENTINA-POLISSYA 3-2 (TOT. 6-2)



Fiorentina (3-4-3): De Gea , Comuzzo (20′ st Pongracic ), Mari , Viti (41′ st Ranieri ); Dodo , Fagioli , Mandragora (20′ st Sohm ), Parisi 5 (1′ st Gosens 6); Fazzini , Dzeko , Ndour (1′ st Gudmundsson ). A disp.: Lezzerini, Martinelli, Sabiri, Richardson, Fortini, Kouadio, Braschi. All.: Pioli 6

Polissya (4-3-3): Kudryk ; Kravchenko (81′ st Korniychuk ), Chobotenko , Sarapiy , Mykhaylichenko ; Costa (11′ st Lednev ), Babenko (36′ st Karaman ), Andriyevski ; Gutsulyak , Filippov (23′ st Gayduchuy ), Nazarenko (36′ st Gonçalves 6). A disp.: Volynets, Ulihanets, Beskorovainyi, Vialle, Mykytiuk. All.: Rotan

Arbitro: de Burgos (Spa)

Marcatori: 2′ Nazarenko (P), 14′ Andriyevskiy (P), 34′ st Dodo (F), 41′ st Ranieri (F), 44′ st Dzeko (F)

Ammoniti: Costa (P), Kamaran (P)