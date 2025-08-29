Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Us Open , Sinner batte Popyrin e vola al terzo turno
Conference League, Fiorentina-Polyssia 2-3 , ( 6-2)
Conference League , tutti i risultati

Conference League, Fiorentina-Polyssia 2-3 , ( 6-2)

Agosto 29, 2025
scritto daRedazione

La Fiorentina ha dovuto sudare più del solito nel match di ritorno -spareggi – Conference League contro il Polissya . Dopo il 3-0 dell’andata, i viola battono gli ucraini anche al ritorno: finisce 3-2, con il Polissya subito avanti al 2′ con il gran gol di Nazarenko, poi il raddoppio al 14’di Andriyveski che rimette in discussione la qualificazione. Il rischio dei supplementari viene evitato nel finale, dai gol di Dodo (79′), Ranieri (86′) e Dzeko (89′, che )rimettono in piedi la gara e la qualificazione.

IL TABELLINO 

FIORENTINA-POLISSYA 3-2 (TOT. 6-2) 

Fiorentina (3-4-3): De Gea , Comuzzo (20′ st Pongracic ), Mari , Viti (41′ st Ranieri ); Dodo , Fagioli , Mandragora (20′ st Sohm ), Parisi 5 (1′ st Gosens 6); Fazzini , Dzeko , Ndour (1′ st Gudmundsson ). A disp.: Lezzerini, Martinelli, Sabiri, Richardson, Fortini, Kouadio, Braschi. All.: Pioli 6
Polissya (4-3-3): Kudryk ; Kravchenko (81′ st Korniychuk ), Chobotenko , Sarapiy , Mykhaylichenko ; Costa (11′ st Lednev ), Babenko (36′ st Karaman ), Andriyevski ; Gutsulyak , Filippov (23′ st Gayduchuy ), Nazarenko (36′ st Gonçalves 6). A disp.: Volynets, Ulihanets, Beskorovainyi, Vialle, Mykytiuk. All.: Rotan  
Arbitro: de Burgos (Spa) 
Marcatori: 2′ Nazarenko (P), 14′ Andriyevskiy (P), 34′ st Dodo (F), 41′ st Ranieri (F), 44′ st Dzeko (F) 
Ammoniti: Costa (P), Kamaran (P) 

Agosto 29, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Us Open , Sinner batte Popyrin e vola al terzo turno

Agosto 29, 2025
Articolo successivo

Conference League , tutti i risultati

Agosto 29, 2025

Recommended for You

Conference League, la Fiorentina sfiderà il Polyssia nei play-off

Conferene League: Fiorentina- Polissya e Paksi ai preliminari