Chelsea, Maresca:”siamo pronti per la Champions”

Enzo Maresca il tecnico italiano allenatore del Chelsea ha conquistato con i suoi giovani la Conference League , i Blues in finale battuti gli spagnoli del Real Betis:” Una grande gioia qui, con tanti giovani abbiamo trovato anche la qualificazione in Champions”. Così il tecnico del Chelsea Enzo Maresca a Sky dopo la conquista della Coppa. “OIl prossimo anno giocgeremo in Champions league, penso che siamo si pronti per la competizione europea”.