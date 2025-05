Dopo il 3-1 dell’andata il Tottenham vince anche al ritorno semifinale Europa League contro il Bodo/Glimt per 2-0. Primo tempo senza retei. nella rirpesa al (63’) Solanke insacca l’1-0 sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi (al 69’) Pedro Porro mette in cassaforte partita e accesso alla finale con un grande destro diagonale da fuori area e da posizione defilata. Tottenham in finale contro Manchester United.