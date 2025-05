Conference league: betis – Fiorentina 2-1

La Fiorentina sconfitta dalla semifinale d’andata di Conference League 2-1 dal Betis.

Un risultato che lascia comunque tutto aperto in vista del ritorno dell’8 maggio al Franchi. Al (6′) il betsi passa in vantaggio Bakambu sfugge a Comuzzo , cross al centro , Elzazouli si trova all’appuntamento con la palla , la battuta tocca la traversa e termina in rete. La Fiorentina è in sofferenza : , Isco si divora il raddoppio , po al 29′ Cataldi è costretto a uscire per infortunio: al suo posto Adli. Prima dell’intervallo la squadra andalusa sfiora il 2-0 con Bartra, il colpo di testa finisce alto sopra la traversa. La Fiorentina si scuote e con Mandragora sfiora il pareggio , che sbaglia la facile battuta a rete di testa su cross di Fagioli.

A inizio ripresa, Palladino inserisce Kean al posto di Beltran. Il gioco della Viola sembra più fluido , ma al 64′ arriva il raddoppio del Betis : Antony riceve da Lo Celso clacia di sinistro murato , ci riprova di destro la mette sotto l’incrocio. La Fiorentina accusa il colpo e rischia di capitoilare appena dpo con Fornals solo daanti a De Gea servito da un stupendo colpo di tacco di Bakambu. Nel momento di maggior sofferenza i ragazzi di Palladino accorciano le distanze: Gosens riceve , resiste a Fornals ,controlla e mette al centro in area per l’accorrennte Ranieri il capotano di sinistro non sbaglia. Ancora Gosens protagonista da calcio d’angolo , il colpo di esta sfiora il palo. Il Betis risponde con Bartra , l’imncornata termina fuori di poco . La gara di ritorno sarà tutta da vivere.



IL TABELLINO

BETIS-FIORENTINA 2-1

Betis (4-3-3): Vieites 6; Ruibal 5, Bartra 5,5, Natan 6, Perraud 6; Cardoso 5,5, Isco 6,5, Fornals 5 (33′ st Altimira 6); Antony 7, Bakambu 6,5, Ezzalzouli 7 (17′ st Lo Celso 6,5). A disp.: Adrian, Gonzalez, Bellerin, Rodriguez, Sabaly, Mendy, J. Rodriguez, Garcia. All.: Pellegrini 6,5

Fiorentina (3-5-2): De Gea 6; Pongracic 6, Comuzzo 5, Ranieri 7; Parisi 6 (23′ st Folorunsho 5,5), Mandragora 6, Cataldi 5,5 (29′ Adli 6), Fagioli 5,5 (23′ st Richardson 6), Gosens 7; Gudmundsson 6 (39′ st Zaniolo sv), Beltran 5 (1′ st Kean 6). A disp.: Terracciano, Martinelli, Moreno, Colpani, Caprini. All.: Palladino 6

Arbitro: Oliver (Ing)

Marcatori: 6′ Ezzalzouli (B), 19′ st Antony (B), 28′ st Ranieri (F)

Ammoniti: Bakambu (B), Parisi (F), Perraud (B), Folorunsho (F), Adli (F), Mandragora (F)



