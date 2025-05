Champions League: colpo su colpo. Barcellona – Inter 3-3

Gol e spettacolo allo stadio Montjuic finisce 3-3 Barcellona-Inter, semifinale d’andata Champions League.

I nerazzurri sfiorano l’impresa : Thuram dopo 30 secondi di tacco tacco realizza il vantaggio. Il raddoppio di Dumfries in rovesciata al 21′. Il Barça accorcia immediatamente con una grande conclusione di Yamal e al 38′ trova il pari grazie a Ferran Torres. Nella ripresa ancora Dumfries da calcio d’angolo di testa infila il vantaggio , poi Raphina coin un bolide pareggia i conti . Tra sei giorni il tirono a San Siro.

LA PARTITA

Pronti via e l’Inter è subito in vantaggio dopo una manciata di secondi e i nerazzurri si portano subito in vantaggio con uno splendido colpo di tacco di Thuram su cross di Dumfries .Il si scuote e reagisce subito con le preziosità di Yamal che al 12′ serve Ferran Torres il tiro sfiora il palo , lo stesso ci riprova al 19′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo , palla palla s esce di pochissimo. Gli spazi si apromo e l’Inter ne approfitta per ripartire in veloci contropiedi : al 20′ Dimarco affonda e guadagna un corner, sui cui sviluppi arriva il raddoppio: Acerbi fa la sponda per Dumfries, con una spettacolare semirovesciata per lo 0-2.

Manca il colpo del ko , ma il Il Barça ppossiede le grandi inveznioni di Yamal così al 25′ il giovane talento accorcia le distanze: un un grande sinistro che bacia il palo e supera Sommer. Ancora Yamal ci prova dopo pochi minuti con un’altra azione pregiovel azipone , la conclusione centra la traversa. Non c’è un’attimo di pausa: ci prova Olmo , Sommer deve superarsi in tuffo. Al 38′ arriva il pareggio: Pedri inventa con un traversone in area , Raphinha di testa appoggoia al centro dell’are , puntuale Ferran Torres che due passi fa 2-2

Il secondo tempo Inzaghi è costretto a sostituire Lautaro , entra Taremi, Il Barça si affida ad Araujo per rinforzare il reparto difensivo. I catalani attaccanno concendendo all’Inter ampi spazi e al 63′ i nerazzurri ritornao in vantaggio; caldio dangolo stacco di testa di Dumfries e 3-2.

La replica del Barça non si fa attendere e da cormer , velo di Yamal , e bolide di Raphinha che tocaa la travresa , sbatte sulla schiena di Sommer e finisce in rete per il 3-3. Il match non è finito ,così alla mezzora Mkhitaryan si vede annullare il 3-4 per mezzo scarpino in fuorigioco millinetrico copo il controllo VAR. Negli ulyimi minuti è il Barça ad andare due volte vicino al clamoroso 4-3: prima la traversa del solito Yamal, poi un altro potente sinistro al fulmicotone di Raphinha con Sommer che alza in angolo. Un pareggio finale che lascia tutto al match di ritorno di San Siro.

IL TABELLINO

Barcellona-Inter 3-3

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Kounde (42′ Garcia), Cubarsi (38′ st Christensen), Martinez, Martin (1′ st Araujo); de Jong, Pedri (38′ st Gavi); Yamal, Olmo (22′ st Lopez), Raphinha; Torres.

Allenatore: Flick

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries (36′ st Darmian), Barella, Calhanoglu (26′ st Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (11′ st Augusto); Lautaro (1′ st Taremi), Thuram (36′ st Zielinski).

Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Turpin

Marcatori: 1′ Thuram (I), 21′ e 18′ st Dumfries (I), 25′ Yamal (B), 38′ Torres (B), 20′ st aut. Sommer (B)

Ammoniti: Calhanoglu (I), Cubarsi (B)