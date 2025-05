Tutto è rimadato al match di ritorno a San Siro: L’Inter esce indenne dalla sfida semifinale d’andata Champions League (3-3) contro il Barcellona.

Simone Inzaghi al termine del matc:h “C’è grandissima soddisfazione -. Ovviamente c’è un po’ di rammarico per il doppio vantaggio e il gol annullato, che ancora non capisco. Questi episodi possono fare la differenza, ma abbiamo fatto una grande partita contro la squadra che in questo momento è la più forte al mondo”.