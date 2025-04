Serie A: Lazio -Parma 2-2

Lazio-Parma è finita 2-2 nella 34a giornata di Serie A.

All’Olimpico, i Ducali subito all’inizio al (3′) in vantaggio con la rete di Ondrejka ,con lo svedese che sfrutta un cross di Valeri. Castellanos pareggia i conti , il gol annullato per fuorigioco dell’argentino. Alla fine del primo tempo si sente qualche fischio dalle tribubne per i biancocelesti.

Nella rirpesa parte la Lazio incassa i raddoppio il raddoppio: dopo una manciata di secondi, Ondrejka trova il bis con un destro chirurgico dal limite. La reazione biancoceleste è immediata , ma rischiano si subire la terza rete , salvati da Mandas al 54′ su Pellegrino, lanciato in solitaria. La svolta all’ingresso di Pedro : lo spagnolo al 79′ prima sfrutta una respinta corta di Suzuki per accorciare le distanze, poi all’84’ pareggia i conti con un colpo di testa , dando vigore e fiducia all’Olimpico : la Lazio sfiora il sorpasso, reclama anche un rigore per un tocco di mano di Valenti, ma al 92′ rischia di capitolare ancora, salvata dall’imprecisione di Man lanciato a rete.Lazio-2 dal quarto posto della Juventus che vale la Champions.

IL TABELLINO

LAZIO-PARMA 2-2

Lazio (4-2-3-1): Mandas 6,5; Marusic 6, Gila 5,5, Romagnoli 6,5, Pellegrini 6,5; Guendouzi 5,5, Rovella 6 (26′ st Vecino 6); Isaksen 6 (26′ st Tchaouna 6), Dia 5 (12′ st Pedro 7,5), Zaccagni 5,5 (26′ st Noslin 6); Castellanos 5,5. A disp.: Furlanetto, Provedel, Dele-Bashiru, Gigot, Basic, Hysaj, Ibrahimovic, Noslin, Provstgaard. All.: Baroni 6.

Parma (3-5-2): Suzuki 6,5; Leoni 6, Delprato 6,5, Valenti 6 (43′ st Lovik sv); Hainaut 6,5 (26′ st Balogh 6), Ondrejka 7,5 (26′ st Man 5,5), Keita 6,5, Sohm 6, Valeri 7; Pellegrino 5,5 (15′ st Djuric 5,5), Bonny 6 (15′ st Hernani 5,5). A disp.: Corvi, Marcone, Almqvist, Balogh, Camara, Circati, Haj, Plicco. All.: Chivu 7.

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 3′ Ondrejka (P), 1′ st Ondrejka (P), 34′ st Pedro (L), 38′ st Pedro (L)

Ammoniti: Castellanos (L); Leoni, Hernani, Djuric (P)