Il tecnico del Torino Paolo Vanoili , ai microfoni Dazn , dopo la sconfitta , 2-0 contro il Napoli:” Queste partite ti fanno crescere perché il Napoli è una grandissima squadra. Ma se vogliamo fare un passo nella nostra crescita non possiamo concedere due gol uguali nella nostra area. “Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, però se le butti via con due episodi in fotocopia è inutile stare qui a parlare”.