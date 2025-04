Soddisfatto Igor Tudor per il successo della Juventus (2-0) sul Monza ultimo in classifica. “Questa vittoria mi è piaciuta molto – ha detto l’allenatore della Vecchia Signora a Sky Sport -. Siamo stati bravi a lottare. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dopo il rosso la ripresa è stata una battaglia”. “Mi spiace per Yldiz espulso , è un fuoriclasse,troveremo un modo per sostituirlo”.