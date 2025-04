A San Siro l’Inter depone le ‘armi,. Nerazzurri sconfitti 1-0 dalla Roma

Pomeriggio amro per l’Inter, che a San Siro dopo Bologna e nel derby Coppa Italia con il Milan , incassa la terza sconfitta consecutiva contro la Roma.

Nel primo tempo i giallorossi sbloccano la gara con Soulé (22′), e sfiorano il raddoppio prima con Cristante e Shomurodov . la reazione nerazzurra è stata costante ma confusionaria. Nella ripresa l’Inter attacca , la Roma si difende con qualche affano e riparte in contropiede sfiorado il raddobbio con Pellegrini,Dobvik e Pisilli . Nel finale proteste nerazzurre per una trattenuta in area di Ndicka su Bisseck. Roma a 60 punti e sempre più in corsa per la zona Champions. Inter che pirtebbe perde la testa in classifica , satsera dopo Napoli – Torino.

IL TABELLINO

INTER-ROMA 0-1

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (15′ Bisseck), Acerbi, Carlo Augusto; Darmian (18′ st Dumfries), Frattesi (35′ st Zielinski), Calhanoglu, Barella (35′ st Correa), Dimarco (18′ st Zalewski); Lautaro, Arnautovic.

A disp.: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, , Asllani, , Taremi. All.: Inzaghi

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé (40′ st Rensch), Cristante, Kone (24′ st Gourna-Douath), Pellegrini (24′ st Pisilli), Angelino; Shomurodov (13′ st Baldanzi), Dovbyk (40′ st El Shaarawy).

A disp.: De Marzi, Gollini, Hummels, Salah-Eddine, Sangaré, Paredes, Saelemaekers. All.: Ranieri

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 22′ Soulé

Ammoniti: Lautaro (I); Mancini, Kone (R)