Sergio Conceiçao dopo la vittori nel derby – Coppa Italia contro l’Inter -, si gode la vittoria 2-0 contro il Venezia. ” Dopo un derby come quello di pochi giorni fa, non era semplice ritrovare subito la giusta concentrazione. Venire qui non è semplice: loro pressano molto, giocano in modo diretto e hanno qualità in attacco. Era essenziale vincere per dare continuità anche al successo ottenuto in Coppa”.