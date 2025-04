L’Empoli saluta la Coppa Italia , toscani sconfitti anche nella semifinale di ritoro dal Bologna. L’allenatore dei toscani, Roberto D’Aversa, ha parlato così ai microfoni di SportMediaset dopo l’eliminazione: “Usciamo da questa semifinale storica con amarezza: I ragazzi però hanno fatto una partita seria contro una squadra forte e con questo spirito scenderemo in campo per dimostrare che meritiamo di rimanere in Serie A”.