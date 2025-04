Napoli , tegola Neres: stop di tre settimane

Brutta notizia per Antonio Conte in vista del rush finale della corsa scudetto con l’Inter. Gli esami a cui è stato sottoposto David Neres dopo l’infortunio rimediato prima della trasferta di Monza hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. Infortunio che terrà fermo l’esterno offensivo del Napoli almeno per tre settimane

IL COMUNICATO DEL NAPOLI

“David Neres si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”