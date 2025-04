L’annuncio dato dal Card Farrell: “Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre”

E’ un Lunedì dell’Angelo avvolto da una grande tristezza e commozzione, da ogni luogo del nostro Pianeta: E’ morto Papa Francesco. Lo ha reso noto Sua Eminenza, il Card Farrell: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre.

Doci anni di Pontificato sempre a favore dei disatattati , poveri , nel nome del Sigmore seguendo alla lettera il Vangelo

Dobbaino tutti Ringraziare Francesco per averci insegnato la giusta via per seguire il Signore Il icardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, presiederà il rito della constatazione della morte e della deposizione della salma nella bara”.