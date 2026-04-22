Inter , Chivu:” questi ragazzi hanno il nerazzurro nel proprio DNA”

Cristian Chivu si presenta ai microfoni con la soddisfazione di chi ha appena visto la sua squadra ribaltare una partita complicatissima e conquistare la finale di Coppa Italia. Il 3-2 sul Como, arrivato dopo essere stati sotto di due gol, diventa il simbolo di un gruppo che, secondo l’allenatore nerazzurro, non smette mai di crederci.

Il tecnico mette al centro di tutto la forza collettiva: non solo i titolari, ma soprattutto chi entra a gara in corso. Sucic, Diouf e Pio Esposito vengono citati come esempi perfetti di giocatori capaci di incidere subito, leggendo il momento della partita e portando energia, qualità e coraggio. È proprio da questa profondità della rosa che nasce, secondo Chivu, la possibilità di competere su più fronti.

L’Inter, infatti, non vuole porsi limiti. Il doppio obiettivo campionato-Coppa non è più un sogno lontano, ma una prospettiva concreta costruita con lavoro e risultati. Chivu riconosce anche il peso delle aspettative e delle narrazioni che inevitabilmente si creano attorno a una squadra di vertice, ma lascia intendere che il gruppo ha imparato a conviverci.

Ampio spazio anche al riconoscimento del valore del Como, squadra organizzata e difficile da affrontare. Proprio per questo la rimonta assume ancora più significato. E quando si parla di “pazza Inter”, Chivu non si tira indietro: quella componente emotiva e imprevedibile fa parte della storia del club e, in qualche modo, continua a vivere anche in questa squadra. Un aspetto che lui conosce bene e che, pur cercando equilibrio, non vuole soffocare del tutto.

Tra le note della serata anche la gestione degli uomini: Dumfries, non al meglio fisicamente, ha comunque dato il suo contributo nel finale, mentre Diouf ha creato problemi costanti sugli esterni, cambiando l’inerzia del match.

Infine, Chivu resta fedele a se stesso quando gli viene proposto il paragone con grandi tecnici del passato. Nessun confronto, nessuna etichetta: solo la volontà di lavorare con serietà, mettendo passione e competenza al servizio della squadra, con l’obiettivo di trasformare questa stagione in qualcosa di importante.