Inter , pazzesca rimonta 3-2 al Como , Nerazzurri in finale Coppa Italia Freccia Rossa

Con questo successo, l’Inter raggiunge la sedicesima finale di Coppa Italia della sua storia e continua a inseguire il decimo trionfo. Per il Como resta l’amarezza di una gara giocata con coraggio ma sfuggita di mano proprio nel finale.

’Inter stacca il biglietto per la finale di Coppa Italia 2025/26 al termine di una partita rocambolesca contro il Como, chiusa sul 3-2 dopo una rimonta entusiasmante a San Siro.

La squadra ospite parte con grande personalità e già nei primi minuti sfiora il vantaggio con Baturina , Martinez risponde present, ancora Como : Kempf, colpisce la traversa su colpo di testa . Il vantaggio del Como arriva al 32’: Van der Brempt sfonda sulla destra e serve Baturina, che non sbaglia da dentro l’area. I nerazzurri provano a reagire prima dell’intervallo, ma trovano sulla loro strada un attento Perrone, decisivo nel salvare sulla linea un colpo di testa di Thuram.

A inizio ripresa il Como raddoppia: errore in impostazione dell’Inter e Da Cunha ne approfitta, infilando Martinez con un preciso sinistro dal lato destro. Sotto di due reti, l’Inter cambia marcia e alza il ritmo nella mezz’ora finale. A riaprire il match è Calhanoglu, che al 69’ trova un gran tiro dalla distanza. Il turco si ripete poi all’86’, sorprendendo la difesa con un colpo di testa su cross perfetto di Sucic.

Quando la partita sembra destinata ai supplementari, arriva il colpo decisivo: all’89’ Sucic si inserisce e firma il 3-2, completando una rimonta che manda in estasi San Siro.

Ora i nerazzurri attendono l’akltra dinalista , una tra Atalanta e lazio.

IL TABELLINO

Inter-Como 3-2 (agg. 3-2)

Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi (dal 29’ st Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique (dal 39’ st Dumfries), Barella, Calhanoglu, Zielinski (dal 15’ st Sucic), Dimarco (dal 15’ st Diouf); Thuram, Bonny (dal 29’ st Esposito). All. Chivu. A disp. Sommer, Di Gennaro, Alexiou, Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Mosconi.

Como (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos (dal 45’ st Morata), Kempf; Van der Brempt (dal 35’ st Smolcic), Da Cunha (dal 25’ st Caqueret), Perrone, Valle; Nico Paz, Baturina (dal 35’ st Rodriguez); Douvikas (dal 25’ st Diao). All. Fabregas. A disp. Cavlina, Vigorito, Tornqvist, De Paoli, Moreno, Goldaniga, Lahdo, Pisati, Kuhn.

Arbitro: Sozza.

Marcatori: 32’ Baturina (C), 48’ Da Cunha (C), 69’ e 86’ Calhanoglu (I), 89’ Sucic (I).

Ammoniti: Perrone (C)