Atalanta -Lazio, Palladino:”siamo carichi e determinati”

Raffaele Palladino è pronto a vivere una delle notti più decisive della stagione. La semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, mercoledì sera, è per lui e per la sua Atalanta una sorta di finale anticipata. Con il 2-2 ottenuto all’andata all’Olimpico, tutto è ancora in gioco e il tecnico non nasconde l’importanza dell’incontro: “Sarà la partita più importante della stagione. Vogliamo regalare la finale ai tifosi e a Bergamo.”

Palladino sa che l’obiettivo è a portata di mano, ma anche che la sfida contro una Lazio in salute non sarà affatto facile. La squadra biancoceleste ha recuperato alcuni giocatori chiave e ha dimostrato di essere temibile. Tuttavia, il tecnico nerazzurro non ha dubbi sulla sua squadra: “Siamo carichi e determinati”, dice, con la consapevolezza che giocare davanti ai propri tifosi rappresenta un vantaggio fondamentale. Il calore e il supporto della tifoseria sono stati un fattore importante anche domenica, quando l’Atalanta ha ricevuto un’iniezione di energia che servirà sicuramente nella gara di ritorno.

La Lazio è una squadra di qualità, con giocatori in grado di fare la differenza, ma Palladino è fiducioso: “Dobbiamo essere bravi a portare tutto dalla nostra parte”, ammette, sottolineando come ogni dettaglio sarà cruciale in una partita che, per certi versi, è come una finale secca. La speranza è di non arrivare ai rigori, anche se la preparazione della squadra è stata incentrata anche su questa eventualità, come ha dimostrato la recente sequenza di calci di rigore.

L’Atalanta è reduce da un cammino positivo, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League, che ha dato alla squadra il tempo di riflettere e lavorare su alcuni dettagli per migliorare la continuità nelle prestazioni. “Sono contento delle prestazioni contro la Juve e la Roma”, ha dichiarato Palladino, che ha visto la sua squadra tenere testa anche alla fisicità dei giallorossi. La squadra sta crescendo e si sente pronta per affrontare l’ultimo step verso la finale.

Per quanto riguarda gli infortuni, Palladino ha dovuto fare alcune scelte in vista della partita contro la Lazio. Scalvini e Kolasinac sono stati sostituiti per motivi fisici, mentre De Ketelaere ha avuto la febbre, ma il tecnico rassicura che tutti sono a disposizione e che prenderà la decisione finale in base alle condizioni dei singoli.

Una delle chiavi della partita sarà sicuramente l’attacco, con il tandem Scamacca-Krstovic che ha fatto bene finora, segnando complessivamente circa venti gol. Palladino sa quanto sia importante la loro presenza in campo e ha espresso grande fiducia nelle loro capacità: “Sono due centravanti forti, bisogna dar loro grande merito”, ha detto.

Con la possibilità di arrivare in Europa League tramite la Coppa Italia, l’Atalanta è motivata a dare il massimo. Ma Palladino non esclude di puntare anche sul campionato, sebbene il sogno di conquistare un posto in finale di Coppa Italia sia l’obiettivo principale del momento.

Mercoledì sarà una partita che entrerà nella storia per Bergamo. L’Atalanta è pronta a combattere e Palladino è determinato a dare tutto per portare la squadra in finale.