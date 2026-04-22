Como , Fabregas:”sono orgoglioso del percorso della squadra”

Cesc Fabregas incassa la sconfitta ma non perde equilibrio. L’eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata dopo il 3-2 subito in rimonta contro l’Inter, lascia inevitabilmente amarezza, soprattutto per una finale che sembrava a portata di mano. Eppure, il tecnico del Como sceglie una lettura più ampia della serata.

La sua squadra aveva costruito la partita con coraggio e qualità, portandosi avanti di due gol e mettendo in seria difficoltà i nerazzurri. Poi l’inerzia è cambiata. Fabregas individua nel gol dell’Inter che ha riaperto il match il momento di svolta, ma soprattutto richiama l’attenzione su un episodio preciso: l’occasione capitata a Diao, che avrebbe potuto chiudere i conti e indirizzare definitivamente la sfida.

Nonostante tutto, il tecnico spagnolo non parla di rimpianti sterili. Al contrario, evidenzia con orgoglio il percorso della sua squadra, capace di giocarsela alla pari contro un avversario costruito per vincere e abituato a certi palcoscenici. L’Inter, sottolinea, ha esperienza, continuità e una struttura consolidata negli anni, oltre alla capacità di pescare dalla panchina giocatori pronti a fare la differenza.

È proprio qui che si vede, secondo Fabregas, il margine di crescita del suo Como. Nei dettagli, nella gestione dei momenti decisivi, nella presenza dentro l’area di rigore: aspetti che fanno la differenza nelle partite di alto livello. Quel “qualcosina” che ancora manca diventa così uno stimolo più che un limite.

La delusione resta, perché sfiorare una finale storica e vederla sfuggire fa male. Ma nelle parole di Fabregas prevale la consapevolezza di aver costruito qualcosa di importante. E la sensazione è che questo Como, pur uscendo sconfitto, abbia fatto un altro passo avanti nel suo percorso di crescita.