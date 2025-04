Atalanta, Gasperini:” il gol è stato dopo una bella azione corale”

L’Atalanta ha battuto il Milan (1-0) , la Dea blinda il terzomposto in classifica , e Gian Piero Gasperini è soddisfatto: “Una rete bella e determinante, figlia dell’inserimento di un esterno e di un centrocampista, cosa che nel primo tempo non eravamo riusciti a fare pur tenendo a lungo la palla. Nella ripresa abbiamo avuto più spazi ed è uscita questa bella azione, corale“. La vittoria del Bologna poteva essere pericolosa in chiave classifica e invece questo nostro successo è una svolta”.