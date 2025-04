Serie A: Bologna-Inter 1-0 , Orsolini spedisce ko i nerazzurri

L’Inter sconfitta dl Bologna , grazie all’eurogol di Orsolini Da stasera Nerazzurri e Napoli appaiati in classifica a quota 71 punti.

Non è stata una grande partita. Tanta fisicità e nervosismo in campo ,con poche occasioni da gol. L’Inter non crea pericoli alla porta difesa da Ravaglia , anche Sommer rimane inoperoso per gran parte del match. Tanti i cartellini gialli , due pesantissi, quelli estratti da Colombo neo confronti di Bastoni e Mikytarian entrabi diffidati salteranno il match a San Siro contro la Roma., e due rossi uno neo confronti di VIncenzo Italiano e il vice dell’Inter Farris , dppo una disucussione.

Il gol di orsolini al 94′ è spelndido in semi-rovesciata: l’esterno sfrutta un’erriroe di Bisseck.

L TABELLINO

BOLOGNA-INTER 1-0

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Aebischer (43′ st Moro), Freuler; Ndoye (31′ st Cambiaghi), Odgaard (43′ st Fabbian), Dominguez (24′ st Orsolini); Dallinga (31′ st Castro). A disp.: Bagnolini, Erlic, Lykogiannis, De Silvestri, Casale, Pobega, El Azzouzi, Pedrola. All.: Italiano.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (19′ st Dimarco); Darmian (43′ st Bisseck), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (19′ st Frattesi), Carlos Augusto; Correa (24′ st Taremi), Lautaro (43′ st Arnautovic). A disp.: J. Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Zalewski, Asllani, Berenbruch, Cocchi. All.: S. Inzaghi.

Marcatori: 49′ st Orsolini

Arbitro: Colombo

Ammoniti: Ndoye (B); Mkhitaryan, Bastoni, Correa (I)

Espulsi: all. Italiano (B), vice all. Farris (I)