F1, Gp Arabia Saudita-qualificche : pole di Verstappen

Max Verstappen coinquista la pole position nel Gp dell’Arabia Saudita, davanti a McLaren di Oscar Piastri (+ dieci millesimi) e la Mercedes di George Russel (Mercedes) . Quarta poszione per Charles Leclerc con la migliore delle Ferrari. Dalla terza al via Andrea Kimi Antonelli e Carlos Sainz con la Williams. Solo quinta fila per Lando Norris, uscito dalla pista alla curva quattro nel corso del suo primo time attack del Q3 . Lewis Hamilton partirà dalla quarta fila completata da Yuki Tsunoda, mentre Pierre Gasly apre una quinta fila imprevedibilmente completata da Norris.

La griglia di partenza del GP Arabia Saudita di F1 2025

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren)

2ª fila: George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari)

3ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Carlos Sainz (Williams)

4ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Yuki Tsunoda (Red Bull)

5ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Lando Norris (McLaren)

6ª fila: Alexander Albon (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls)

7ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Isack Hadjar (Racing Bulls)

8ª fila: Ollie Bearman (Haas), Lance Stroll (Aston Martin)

9ª fila: Jack Doohan (Alpine), Nico Hulkenberg (Sauber)

10ª fila: Esteban Ocon (Haas), Gabriel Bortoleto (Sauber)

A cura di Alessio Morra

27 minuti fa

20:13

