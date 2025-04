Europa League: Lazio- Bodo-Glimt 3-1 . Biancocelesti eliminati ai calci di rigore

Lazio amaramente fuori dall’Europa League. Foto: Noslin esulta dopo l pareggio .

Dopo la sconfitta dell’andata, nel ritorno dei quarti di finale i biancocelesti sfiorano l’impresa dpo la sconfitta in Norvegia (2-0), ma escono ai rigori. Dopo aver subito le iniative del Bodo-Glimt , Castellanos al (20′) su assist di Isakssen sblocca la gara, intelligente il copo di tacco sottoporta dell’argentino . Nella rirpesa l’assalto della sqquadra di Baroni ma, bisogna attende l’ingresso di Noslin che al 93′ appena entrato in campo , in pieno recupero pareggia con una zampata e porta il match ai supplementari. Nell’extra time, i Dia al (100′) fa esp0lodere l’Olimpico per il 3-2 , Helmersen al (109′) pareggia i conti. Si va ai calci di rigore , pesano gli errori di Tchaouna, Noslin e Castellanos al confronto di quelli di Hauge e Berg che decidono la qualificazione. Il Bodo/Glimt entra nella storia, è il primo club norvegese a raggiungere una semifinale UEFA.

IL TABELLINO

LAZIO-BODO/GLIMT 5-4 dcr (2-0 dtr – 3-1 dts)

Lazio (4-2-3-1): Mandas 6,5; Lazzari 6, Gila 6, Romagnoli 6,5, Marusic 5,5 (28′ st Tavares 6 – 4′ pts Hysaj 5,5); Guendouzi 7, Rovella 6 (40′ st Vecino 5,5); Isaksen 6 (40′ st Tchaouna 5,5), Pedro 6,5 (28′ st Dia 6), Zaccagni 6 (43′ st Noslin 6); Castellanos 6.

A disp.: Furlanetto, Provedel, Gigot, Dele-Bashiru. All.: Baroni 6

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin 6,5; Sjovold 6, Bjortuft 5,5 (1′ sts Jensen 6), Gundersen 6, Bjorkan 5 (13′ pts Sorli 6); Evjen 6 (44′ st Moe 6), Berg 6, Saltnes 5 (11′ st Fet 6); Blomberg 5,5 (30′ st Maatta 6), Hogh 5 (30′ st Helmersen 6,5), Hauge 5,5.

A disp.: Lund, Brondo, Nielsen, Auklend, Hansen. All.: Knutsen 6,5

Arbitro: Siebert (Ger)

Marcatori: 20′ Castellanos (L), 48′ st Noslin (L), 10′ pts Dia (L), 4′ sts Helmersen (B)

Rigori: Hauge (B) – parata, Dia (L) – gol, Fet (B) – gol, Tchaouna (L) – parata, Sorli (B) – gol, Noslin (L) – fuori, Moe (B) – gol, Guendouzi (L) – gol, Berg (B) – fuori, Castellanos (L) – parata

Ammoniti: Rovella, Lazzari, Dia (L); Hogh, Evjen, Helmersen, Berg (B)

Espulsi: 15′ sts Helmersen (B)

Le foto di Antonio Fraioli