Conference League: Fiorentina – Celje 2-2. Viola in semifinale

Dopo la vittoria in Slovenia (2-1) , La Fiorentina, impatta 2-2 con il Celje nel match di ritorno quartoi di finale Conference League e conquista la semifinale della comperizione europea, . Al Franchi , sotto il diluvio per l’intensa pioggia la squadra di Palladino , passa in vantaggio al 37′ con una rasoiata di Madragora servito da un filtrante di Pongracic. .

Nella rirpesa gli sloveni ribaltano il risultato e prima pareggiano al 54′: Parisi si fa sorprendere dal taglio di Matko che non sbaglia a tu per tu con De Gea, poi Pongracic si perde Nemanic che di testa fa secco De Gea: 2-1 per gli sloveni e tutto in parità. Il vantaggio ospite dura appena due minuti , Kean pareggia i conti e dopo il controlo dle Var il gol viene convalidato. La Fiorentina va in go, altre due volte ancora con Kean e Rabieri entrambi i gol l annullati per fuorigioco. La Fiorentina può continuare a sognare, ora con la testa al Betis .

IL TABELLINO

CELJE-FIORENTINA 2-2

Fiorentina (3-5-2): De Gea 6,5; Pongracic 6, Comuzzo 5,5, Ranieri 6,5; Folorunsho 6, Mandragora 7,5 (45′ st Adli sv), Cataldi 6, Fagioli 5,5 (35′ st Richardson sv), Parisi 5 (36′ st Gosens sv); Gudmundsson 5 (45′ st Beltran sv), Kean 7. A disp.: Terracciano, Martinelli, Baroncelli, Harder, Caprini, Romani. All.: Palladino 6

Celje (4-2-3-1): Silva 6, Nieto 5, Vuklisevic 5,5, Nemanic 6,5, Karnicnik 5,5; Kvesic 6, Zabukovnic 5,5; Delaurier-Chaubet 5, Seslar 6, Svetlin 6; Matko 6,5 (45′ st Edimilson sv). A disp.: Kolar, Bejger, Rozman, Gobec, Zuzek, Dulca, Kouter, Lhernault, Iosifov. All.: Riera 6,5

Arbitro: Pinheiro (Portogallo)

Marcatori: 37′ Mandragora (F), 9′ st Matko (C), 20′ st Nemanic (C), 22′ st Kean (F)

Ammoniti: Folorunsho (F), Mandragora (F), Vuklisevic (C)