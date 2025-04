F1 Gp Bharain , vince Piastri , secondo Russel , terzo Norris

La McLaren detta legge anche nel Gp del Bahrain. Piatri sil primo gradino del podio , regge bene Russel secondo , terzo Lando Norris.Leclerc quarto , quinto Hamilton . La classifica però può cambiare

Oscar Piastri vince il Gran Premio del Bahrain. Un’altra grande prova dell’australiano partito in pole e rimasto al comando della corsa fino sotto la bandiera a scacchi nell’occasione sventolata da Luca Cordero di montezemolo. Seconda vittoria stagionale per Piastri , ora a 74 punti nel Mondiale piloti. Dietro di lui George Russell, (Mercedes) che ha difeso il secondo gradino del posio dagli attacchi di uno scatenato lando Norris che ha reuperato nel finale siperando prima Hamilton e poi Leclerc., rispettivamente quarto e quonto. Ma Russell è sotto indagine, rischia una penalità di 5 secondi e di finire giù dal podio. Solo sesto il campione del mondo Max Verstappen. In settima posizione Pierre Gasly, che conquista i primi punti stagionali per Alpine. Ottavo Esteban Ocon, a punti come il compagno di squadra Oliver Bearman (decimo).

L’ordine d’arrivo

Oscar Piastri

George Russell +15.499

Lando Norris +16.273

Charles Leclerc +19.679

Lewis Hamilton +27.993

Max Verstappen +34.395

Pierre Gasly +36.002

Esteban Ocon +44.244

Yuki Tsunoda +45.061

Oliver Bearman +47.594

La classifica piloti della F1 2025 dopo il GP del Bahrain

Lando Norris (McLaren) 77 punti

Oscar Piastri (McLaren) 74

Max Verstappen (Red Bull) 69

George Russell (Mercedes) 63

Charles Leclerc (Ferrari) 32

Kimi Antonelli (Mercedes) 30

Lewis Hamilton (Ferrari) 25

Alexander Albon (Williams) 18

Esteban Ocon (Haas) 14

Lance Stroll (Aston Martin) 10

La classifica costruttori della Formula 1 2025 dopo la gara di oggi

McLaren 151 punti

Mercedes 93

Red Bull 71

Ferrari 57

Haas 20