Carlos Alcaraz ha vinto il Master 1000 di Montecarlo

Il tenneista spagnolo ha battuto in finale Lorenzo Musetti 6-3 1-6 0-6 . Tanta sfortuna per l’italiano per un problema ,muscolare nel corso del terzo set. Per il toscano, consapevole di diventare da lunedì 14 aprile il numero 11 della classifica mondiale, il prossimo impegno sarebbe dovuto essere all’ATP 500 di Barcellona ma il tennista azzurro ha annunciato che salterà il torneo spagnolo per recuperare dall’infortunio.