Serie A: Udinese-Milan 0-4

Il Milan supera 4-0 l’Udinese nel primo anticipo della 32esima giornata di Serie A.

Una vittoria che da morale ai Rossoneri e speranze di rientrare nel gruppo per un posto in Europa. Una netta superiorità in campo: già dopo 20 secondi una grande occasione a Reijnders su indecisione tra Bijol e Kristensen. Bisogna attendere il 42′ per il vantaggio di Leao con un tiro a giro da fuori area. Dopo due minuti il raddoppio di Pavlovic di testa da calcio d’angolo. Nella rirpesa l’Udinese cerca di rendersi pericolosa , poi la grande paura per un scontro areo tra Maigan e Jimenez, il portiere francese portato fuori in barella. il Milan rispode con la doppia chance capoitata a Reijnders al 69′ e al 74′ la chiude:Abraham entrato un minuto prma al posto di Jovic pesca in profondità Theo Hernandez, il sinistro del francese no da scampo ad Okoye sul primo palo.Il sigillo lo mettea segno Reijnders all’81’ raccogliendo da due passi un assist di Leao.

IL TABELLINO

Udinese-Milan 0-4

Udinese (3-5-1-1): Okoye 5,5; Kristensen 5 (31′ st Payero 5,5), Bijol 5, Solet 5,5; Ehizibue 5,5, Lovric 5 (20′ st Bravo 5), Karlstrom 5, Ekkelenkamp 5,5 (31′ st Pafundi 5,5), Kamara 5 (20′ st Modesto 5,5); Atta 5; Lucca 4,5 (38′ st Pizarro sv).

Allenatore: Runjaic 4

Milan (3-4-3): Maignan 6 (10′ st Sportiello 6); Tomori 6,5, Gabbia 6,5, Pavlovic 7; Jimenez 6 (28′ st Sottil 6), Fofana 6,5, Reijnders 6,5, Herndandez 6,5 (38′ st Bartesaghi sv); Pulisic 6,5, Jovic 5,5 (28′ st Abraham 6,5), Leao 7 (38′ st Terracciano sv).

Allenatore: Conceiçao 7

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 42′ Leao (M), 45’+1 Pavlovic (M), 29′ st Hernandez (M), 36′ st Reijnders (M)

Ammoniti: Bijol (U), Terracciano (M)