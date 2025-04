Maignan: forte trauma cranico. Ricoverato in ospedale

Grande paura al Bluenergy Stadium all’inizio della ripresa della sfida tra Udinese e Milan dopo uno scontro testa a testa tra il portiere rossonero Maignan, uscito dall’area per prendere il pallone, e il compagno di squadra Jimenez. Il francese è rimasto a terra: immediata la richiesta di intervento da parte dei compagni di squadra. Maignan è stato trasportato fuori dal campo in barella mentre con una mano si toccava la testa. Per il giocatore, che era cosciente, forte trauma cranico. Gli accertamenti cui è stato sottoposto in ospedale hanno dato esito negativo. Passerà la notte in ospedale in osservazione poi sabato mattina farà rientro a Milano.



Anche Jimenez è stato sostituito una quindicina di minuti dopo lo scontro di gioco con Maignan. Lo spagnolo, che inizialmente era rimasto in campo, si è poi accasciato richiamando l’attenzione dei medici del Milan che ne hanno chiesto la sostituzione. Jimenez è uscito dal campo sulle sue gambe ed è stato portato negli spogliatoi per i controlli.