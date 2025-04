Conference League: Celje – Fiorentina , le probabili formazioni

La Fiorentina oggi scende in campo in Conference League sul campo del NK Celje. calcio di inizio falle ore 21:00, com diretta Sky.

La Fiorentina , due volte consecutive finalista della comptizione . tyenterà di accedere alla semifinale e di passare indenne il dopio confronto col Celje. Gli sloveni sonola era rivelazione della coimpetizione.

Cacio d’inizio alle ore 21.00 allo Z’dežele Stadium.

Le ultime

Contro il Celje saranno nuovamente Kean e Gudmundsson a guidare l’attacco della viola, con Cataldi confermatissimo a centrocampo. Ai suoi lati agiranno Mandragora e Fagioli. Nel Celje spazio al tridente formato da Seslar, Delaurier-Chaubet ed Edmilson. Kucys, miglior attaccante degli sloveni e riferimento in avanti, si è infortunato e resterà fuori fino al termine della stagione.

Le probabili formazioni

CELJE (4-3-3): Silva; Juanjo, Bejger, Vuklisevic, Karnicnik; Zabukovnik, Dulca, Sveltin; Seslar, Edmilson, Delaurier-Chaubet.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean.