Europa League: Bodo Glimt – lazio, le probabili formazioni

Ritorna l’Europa League e stasera sfida delicata per la Lazio che sfida il Bodo Glimt . Calcio d’inizo alle 18,45, e sarà trasmessa in esclusiva su Sky.

Baroni dovrà fare a meno delgi infortunati Tavares e Pellegrini, e di Rovella squalificato . In mediana Guendouzi per fare coppia con Vecino. Sulla trequarti l’unico dubbio è al centro, con uno tra Pedro e Dele-Bashiru che accompagnerà Isaksen e Zaccagni sulle fasce. Per il posto da centravanti Dia è in pole su Noslin.

Le probabili formazioni

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Sorli, Hogh, Blomberg. All.: Knutsen.



LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All.: Baroni.