Champions League : Inter , concoraggio e personalità, batte il Bayern 2-1

L’Inter supera 1-2 il Bayern Monaco nel match d’andata dei quarti di finale di Champions League che mette i nerazzurrierazzurri in una posizione di vantaggio in vista del ritorno del prossimo 16 Aprile a San Siro.

Il Bayern gioca subito con la ssolita intensità, Kane spaventa Sommer e con un palo esterno, , ma al 38′ la squadra di Inzaghi passa in vantaggio con Lautaro , l’esterno destro dell’argentino e perfetto , su colpo di tacco di Thuram . Nella il Bayern costringe l’Inter nella propria metà campo e all’85’ , Muller , entrato in campo al 75 al posto di Sanè , ‘ pareggia con un tocco sottoporta , ma 3 minuti dopo ci pensa Frattesi a ristabilire il vantaggio, su galoppata di Carlos Augusto e cross a centro area. È 1-2 per i nerazzurri, che tra 8 giorni a San Siro avranno la possibilità di difendere il risultato tra le mura amiche e continuare a sognare.

IL TABELLINO

Bayern Monaco-Inter 1-2

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim (30′ st Boey), Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Guerreiro (30′ st Gnabry), Sané (30′ st Mueller); Kane.

Allenatore: Kompany

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian (34′ st Bisseck), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (30′ st Frattesi), Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Schaerer

Marcatori: 38′ Lautaro (I), 40′ st Mueller (B), 43′ st Frattesi (I)

Ammoniti: Kim (B), Lautaro (I), Mkhitaryan (I), Frattesi (I), Zalewski (I