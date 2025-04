Lautaro Martinez:”abbiamo dimostrato di aver tanto talento”

Lautaro Martinez autore del vantaggio nerazzurro contro il Bayern Monaco che ha portato i nerazzurri alla vittoria contro i bavaresi no nasconde la grande soddiusfazione e fiducia per il passaggio alprossimi turno semifinale Champions League. “Ho fatto un bel gol, Thuram mi ha dato una palla bellissima. Questo successo pesa tantissimo, dovevamo dimostrare qualcosa dopo il pareggio di Parma. Abbiamo parlato tanto e questa sera abbiamo fatto una gara completa per intensità e qualità contro una squadra fortissima. Abbiamo dimostrato di valere tanto. A San Siro dovremo fare la stessa partita per qualità e personalità”.