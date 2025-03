Dominik Paris stravince in Coppa del Mondo di sci alpino,. Sulla pista del’ Olympiabakken di Kvitfjell. L’azzurro, a 35 anni, si aggiudica infatti la prima discesa libera in programma in Norvegia e valida come recupero della gara non disputata a Garmisch, siglando un bellissimo 1’44”67. Alle sue spalle chiude il padrone di questa CdM, Marco Odermatt (+0.32), con Stefan Rogentin terzo (+0.63).