Bardonecchia , Coppa del Mondo di SCI

E’ terminata oggi con un bell’argento conquistato da René De Silvestro la tre giorni di Coppa del Mondo a Bardonecchia. Una medaglia che si aggiunge ai due bronzi conquistati nella prima giornata e che porta il bottino totale a tre.

Nelle ultime prove di Super-G arrivano anche le solide prestazioni di Federico Pelizzari e Davide Bendotti nella categoria Men Standing. Rispettivamente 5° in classifica con il tempo di 1:17.00 e 9° con il tempo di 1:18.65. Niente da fare per Luca Palla che purtroppo non conclude la gara vinta dall’austriaco Thomas Volgger.

Nella Men Sitting c’è solo l’olandese Jeroen Kampschreur più veloce dell’azzurro De Silvestro, che con il tempo di 1:16.11 conquista il 2° posto per soli 5 millesimi. Quanto basta per lasciarsi alle spalle il forte norvegese Jesper Pedersen.

A Bardonecchia l’Italia dello sci alpino si è confrontata con i migliori atleti del mondo e si è regalata più di una soddisfazione