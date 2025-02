Mourinho squalificato per quattro giornate

José Mourinho, ex allenatore della AS Roma, attuale allenatore del Fenerbahce, è stato squalificato per quattro giornate dalla federcalcio turca per quanto è successo in occasione del derby di Istanbul contro il Galatasaray.

In particolare, Mourinho ha preso due turni per razzismo, avendo detto ai componenti della panchina del Gala che “saltavano come scimmie”, e altre due per la frase ritenuta offensiva detta al quarto uomo al termine dell’incontro. Era stato lo stesso Mourinho a riferirla: “Sono andato nello spogliatoio dell’arbitro dopo la partita, c’era il quarto uomo turco e gli ho detto che se lui fosse stato l’arbitro sarebbe stato un disastro”.