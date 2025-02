Premier League: l’Arsenal frena. Il Liverpool batte il Newcastle 2-0

La 27a giornata della Premier League sorride al Liverpool . I Ieeds battono il New Castle 2-0. mentre l’Arsenal rallenta e non va oltre lo 0-0 contro il Nottingham Forest. Maguire salva il Manchester United, 3-2 in rimonta sull’Ipswich dopo gli errori di Dorgu e Onana. Vince il Manchester City, Haaland firma l’1-0 sul Tottenham. Finisce 1-1 Brentford-Everton.

Premier, i risultati di mercoledì 26 febbraio

LIVERPOOL-NEWCASTLE 2-0

11′ Szoboszlai, 63′ Mac Allister





TOTTENHAM-MANCHESTER CITY 0-1

12′ Haaland





4′ e 45+2′ Philogene (I), 22′ aut. Morsy (I), 26′ de Ligt (M), 47′ Maguire (M)





45+4′ Wissa (B), 77′ O’Brien (E)



Premier, 27^ giornata: i risultati di martedì

CHELSEA-SOUTHAMPTON 4-0

24′ Nkunku, 36′ Pedro Neto, 44′ Colwill, 78′ Cucurella



CRYSTAL PALACE-ASTON VILLA 4-1

29′ e 71′ Sarr (C), 52′ Rogers (A), 59′ Mateta (C), 90’+1′ Nketiah (C)



BRIGHTON-BOURNEMOUTH 2-1

12′ rig. Joao Pedro (Bri), 61′ Kluivert (Bou), 75′ Wellbech (Bri)



WOLVERHAMPTON-FULHAM 1-2

1′ Sessegnon (F), 18′ Joao Gomes (W), 47′ Muniz Carvalho

CLASSIFICA

os Squadre PT G V N P GF GS DR Andamento 1 Liverpool 67 28 20 7 1 66 26 40 NVNVV 2 Arsenal 54 27 15 9 3 51 23 28 VVVPN 3 Nottingham Forest 48 27 14 6 7 44 33 11 PVPPN 4 Man. City 47 27 14 5 8 53 37 16 VPVPV 5 Chelsea 46 27 13 7 7 52 36 16 PVPPV 6 Newcastle 44 27 13 5 9 46 38 8 VPPVP 7 Bournemouth 43 27 12 7 8 45 32 13 VPVPP 8 Brighton 43 27 11 10 6 44 39 5 PPVVV 9 Fulham 42 27 11 9 7 40 36 4 PVVPV 10 Aston Villa 42 28 11 9 8 40 45 -5 PNNVP 11 Brentford 38 27 11 5 11 48 43 5 VPVVN 12 Crystal Palace 36 27 9 9 9 35 33 2 PVPVV 13 Tottenham 33 27 10 3 14 53 39 14 PVVVP 14 Man. United 33 27 9 6 12 33 39 -6 VPPNV 15 Everton 32 27 7 11 9 30 34 -4 VNVNN 16 West Ham 30 26 8 6 12 30 47 -17 PNPPV 17 Wolves 22 27 6 4 17 37 56 -19 PVPVP 18 Ipswich Town 17 27 3 8 16 26 57 -31 PPNPP 19 Leicester 17 26 4 5 17 25 59 -34 PVPPP 20 Southampton 9 27 2 3 22 19 65 -46 PVPPP