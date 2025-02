Empoli, D’Aversa:”ci godiamo questo splendido traguardo, complimenti ai ragazzi”

L’Empoli accede per la primaa volta nella sua storia ad una semifinale di Coppa Italia. Ai calci di rigore i toscani hanno eliminato la Juventus. Roberto D’Aversa su Mediaset live al termine del match:” Ci godiamo questo splendido risultato. I ragazzi sono stato eccezionali sotto tutti i punti di vista hanno scritto una pagina storica.Ho chiesto una prestazione d’orgoglio ma siamo andati oltre. Non mi aspettavo una cosa del genere. In campo c’erano tre ragazzi del settore giovanile”.