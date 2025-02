Coppa Italia: Empoli in semifinale , Juve (1-1) elimnata (5-3) ai calci di rigore

Serata storica dell’Empoli , per la prima volta nella sua storia accede ad una semifinale di Coppa Italia, Allo Stadium la squadra toscana batte la Juventus 5-3 ai calci di rigore , dopo che i 90 ‘regolamentari si sono schiusi 1-1.

La Juve parte bene e sfiora dopo appena 2′ minuti il gol con Nico Gonzales , l’argentino se lo divora su assist di Kolo Muani. I ragazzi di D’aversa passano in vantaggio al 24′ su errroiore in appoggio di Nico Gonzales , il gran destro di Maleh , sorprende Perin. La Juve accusa il colpo e l’Empoli si rende pericoloso nuovamente al 40′ quando, in contropiede, Konate entra in area il destro debole parato da Perin. Nel recupero della prima frazione , ancora Konate centra il palo a tu per tu con perin. Si va così al riposo sull’1-0 per i toscani.

A inizio ripresal’ Empoli subito pericolo ancora con Maleh destro che Perin devia in angolo. La Juve si rende pericolosa su calcio piazzato di Vlahovic 52′ e indirizzata sotto la traversa: ma Vasquez è attento.

Thiago Motta mischia le carte e inserisce Locatelli e Yildiz al posto di Kelly e di Koopmeiners, spettatore non pagante, bianconeri a 4 punte. L’Empoli si rende pericoloso con Sambia su errore di Cambiaso , il francese vola verso l’area avversaria calcia malissimo e Perin para. . Al 66′ la Juve pareggia: Kolo Muani e Thuram duettano con quest’ultimo si libera con un colpo di tacco da Henderson e poi di destro insacca l’1-1. L’Empoli è sempre più in partita e al 78′ Esposito (subentrato a Konate) impegna Perin con un bel destro al volo dopo un ottimo controllo. Motta nel finale le prova tutte e fa esordire Alberto Costa, inserendolo al posto di Cambiaso. L’Empoli gioca sulle ripartenze , Kuame ci prova , il tiro termina a lato.La rispoista dei padroni di casa con Vlahovic , la conclusione non centra la porta.

Si va così ai rigori: la serie si mette subito male per la Juve con Vlahovic che non centra lo specchio e a mettere di fatto la parola fine ci pensa Vasquez che para il rigore di Yildiz. L’Empoli non sbaglia un colpo e Mariannucci sigla il penalty decisivo che decide incontro e qualificazione. Una storica semifinale che vedrà i toscani affrontare nel doppio incontro il Bologna.

IL TABELLINO

JUVENTUS-EMPOLI 3-5 dcr (1-1)

Juventus (4-2-3-1): Perin 6,5; Weah 5,5, Gatti 5,5, Kelly 5 (9′ st Locatelli 6,5), Cambiaso 5; Koopmeiners 4 (9′ st Yildiz 5), Thuram 7; Kolo Muani 5,5, McKennie 5,5, Nico Gonzalez 4 (15′ st Conceicao 6); Vlahovic 4. A disp.: Pinsoglio, Di Gregorio, Alberto, Rouhi, Gil Puche, Pietrelli, Adzic, Mbangula.

All. Thiago Motta.

Empoli (3-5-2): Vasquez 6; Marianucci 6,5, Ismajli 6,5 (1′ st Goglichidze 5,5), Tosto 6,5 (15′ st Pezzella 6); Sambia 6, Bacci 6 (28′ st Gyasi 6), Henderson 6,5, Maleh 7, Cacace 6,5; Konate 5 (15′ st Esposito 6), Colombo 6 (15′ st Kouame 6). A disp. Seghetti, Brancolini, Grassi, Kovalenko, De Sciglio, Bembnista, Asmussen, Campaniello. All.: D’Aversa.

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 24′ Maleh (E), 21′ st Thuram (J)

Serie rigori (2-4): Vlahovic (J) fuori, Henderson (E) gol, Kolo Muani (J) gol, Kouame (E) gol, Locatelli (J) gol, Cacace (E) gol, Yildiz (J) parato, Mariannucci (E) gol

Ammoniti: Henderson, Goglichidze, Esposito (E), Locatelli (J)