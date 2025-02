Inter-Lazio 2-0 , nerazzurri in semifinale Coppa Italia. Decidono Arnautovic e Chalanoglu

A San Siro nei quarti di finale di Coppa Italia, l’Inter batte la Lazio 2-0 a San Siro e vola in semifinale.

Il match inizia in sordina , solo qualche accenno con qualche conclusione da una parte e dall’altra , la più pericolosa quella di Isaksen che impegna Martinez in tuffo poronto a deviare in angolo la conclusione del danese. Funziona bene l’asse di destra e di sinistra laziale con Zaccagni e Isaksen , mente l’Inter ritarda a carburare. Inzaghi costretto a sostituire Darmian al 22′ , problemi muscolari entra Dumfries. . Al 39′ sugli sviluppi di un corner si accende Arnautovic (gran tiro al volo da fuori area) e l’Inter passa in vantaggio. Sul finire di tempo Zielinski, , in combinazione con Frattesi, che Asllani termina con un bel destro da fuori a fil di palo

Nella ripresa la Lazio alza il ritmo , Isaksen ingaggia nuovamente la sfida con Martinez . L’Inter risponde con Taremi lanciato a rete da Bisseck , murato da Mandas. Inzaghi choiama in causa Correa, Calhanoglu e Bastoni; Baroni Gila, Tavares, Noslin e Pedro. In campo ritorna l’equilibrio . La svolta al 67′ quando Chalanoglu trasforma un calcio di rigore concesso da Fabbri per fallo di Gila su Correa. La reazione della Lazio è immediata , Pedro centra la travaresa , (con deviazione di Bisseck) , poi più mulla . Inter om semifinale , sarà derby col Milan



IL TABELLINO

INTER-LAZIO 2-0

Inter (3-5-2): J. Martinez 7; Pavard 6,5, De Vrij 6,5, Bisseck 6; Darmian sv (dal 22′ Dumfries 6), Frattesi 6,5 (dal 38′ st Barella sv), Asllani 5,5 (dal 19′ st Calhanoglu 6), Zielinski 6,5, Dimarco 6 (dal 19′ st Bastoni 6); Taremi 5,5, Arnautovic 8 (dal 19′ st Correa 6,5). A disp.: Calligaris, Acerbi, Alexiou, Berenbruch, L. Martinez, Taho, De Pieri, Mkhitaryan, Cocchi, Topalovic. All.: Inzaghi 7

Lazio (4-2-3-1): Mandas 6; Lazzari 6, Gigot 5, Romagnoli 6 (dal 1′ st Gila 6), Pellegrini 5,5 (dal 17′ st Tavares 5,5); Guendouzi 6, Rovella 6; Isaksen 6,5 (dal 33′ st Ibrahimovic sv), Dia 5,5, Zaccagni 6 (dal 17′ st Pedro 6); Tchaouna 5 (dal 17′ st Noslin 5,5). A disp.: Provedel, Provstgaard, Belahyane, Furlanetto, Marusic. All.: Baroni 6

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 39′ Arnautovic (I), 22′ st RIG. Calhanoglu (I)

Ammoniti: Asllani (I), Isaksen (L), Pellegrini (L), Gigot (L), Guendouzi (L), Ibrahimovic (L), Dumfries (I)